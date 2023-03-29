«В Порту сложно арендовать хорошую квартиру меньше, чем за 850 евро» 4 29.03.2023, 16:23

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Как белоруска с семьей переехала в Португалию.

Можно ли легально переехать в Португалию и получить там вид на жительство (ВНЖ)? За сколько можно купить и арендовать недвижимость в стране? Каково вообще жить в Португалии и к чему предстоит привыкать после релокации? Портал Realting.com поговорил с айтишницей Яной о переезде, особенностях жизни и португальцах.

«Ожидание получения ВНЖ может затянуться»

Яна с мужем и сыном переехала в Португалию в декабре 2021 года.

− Мне 31 год. Я работаю HR-специалистом в IT компании. Сейчас мы живем в прекрасном городе Порту. Мы были влюблены в Европу много лет и хотели туда переехать. Изначально мы рассматривали Испанию, но в плане легализации там есть много нюансов. Поэтому обратили внимание на Португалию − здесь достаточно просто остаться навсегда.

Если не считать многолетнего планирования и мечтаний, весь процесс нашего переезда занял 3 месяца. За это время мы взяли консультацию у миграционных специалистов, продали недвижимость, раздали вещи, поставили апостили и сделали переводы всех документов, получили визу в условиях пандемии и, собственно, переехали.

На все подготовительные моменты (документы, перевозка вещей, визы, билеты, отели, апартаменты на первое время пока искали квартиру) мы потратили около 6,5 тысяч долларов.

Самый простой способ переехать в Португалию − получить шенгенскую визу любой страны Евросоюза и въехать по ней. Мы так и сделали. По законам шенгенской зоны в Португалии можно находиться как турист 90 дней в полугодие на основании туристической/деловой визы или безвизовых соглашений.

Следует учитывать, что выезжать из Португалии по истечению законного срока пребывания, указанного в вашей визе, нельзя. Путешествовать по стране при этом можно (включая острова). В стране вы находитесь на основании manifestação de interesse (выражение заинтересованности в получении ВНЖ).

Также переехать можно по упрощенным типам виз для высококвалифицированных специалистов. А еще можно получить визы D2 (для предпринимателей) и D7 (для получающих пассивный доход) в стране своего гражданства, а потом получить вид на жительство в Португалии. Еще один вариант жить и работать в Португалии для фрилансеров и удаленных работников — виза цифрового кочевника. Также можно найти работу в португальской компании, открыть ИП. Потом на основании этого — подать документы на ВНЖ. В октябре 2022 года в Португалии запустили новую визу для поиска работы.

Но не все так безоблачно. Из-за пандемии в миграционную службу скопилась большая очередь. Вследствие этого, ожидание получения ВНЖ может занять от 2‑х до 2,5 лет.

Среди других оснований для получения ВНЖ в Португалии − учеба, ПМЖ другой страны ЕС, воссоединение с семьей, брак с гражданином Португалии, инвестиции по программе «Золотая виза» (но эту программу скоро могу закрыть).

«Сейчас за аренду квартиры чаще всего просят оплату сразу на год вперед»

В свете последних событий, поток приезжающих в Португалию сильно увеличился, что отразилось и на рынке недвижимости.

Снять жилье можно совершенно по разным ценам − разброс очень велик и зависит от потребностей. Отмечу, что ниже € 850 в месяц арендовать хорошую квартиру очень сложно. Плюс, сейчас чаще всего просят оплату сразу на год вперед, если нет местного поручителя с подтвержденным местным доходом и налоговой декларацией за прошлый год. Если такой суммы сразу нет, это усложняет поиск. Но нет ничего невозможного. Я знаю случаи, когда получалось найти через группы в Facebook неплохое жилье на доступных условиях.

Что касается общей стоимости жизни, скажу так: семье из трех человек без учета аренды можно прекрасно жить на € 1500−2000. В эту сумму входят коммунальные платежи, бензин (или общественный транспорт), продукты, вино (куда же без него в Португалии), какие-то сопутствующие покупки (вроде одежды), и периодические походы в кафе. Можно тратить меньше, можно больше. Минимальная зарплата в Португалии − € 750.

Средние цены на продукты в супермаркете:

Молоко − € 0.79;

1 кг риса − € 1.11;

1 кг куриного филе − € 5.86;

1 кг яблок − € 1.70.

Детей с 4-х лет можно отдать в бесплатную школу (pré escolar), и с 6 лет они идут в начальные классы. Образование для детей в Португалии обязательно и бесплатно. Даже для иностранцев. Также для ребенка можно получить номер Utente (ДМС) в ближайшем госпитале и ходить к врачу бесплатно.

Сами мы, к счастью, не сталкивались с медициной. Но много читала, что бесплатного приему у врача, если это не экстренный случай, можно ждать неделями. Поэтому мы оформили платную страховку − она стоит около 50 €/мес на взрослого.

Банковские счета иностранцам открывают, но со скрипом. И не все банки. Нужно быть готовым, что придется приходить не один раз и не одну неделю.

«Здесь сложнее встретить кофейни на каждом шагу»

Мне, если честно, нравится в Португалии все. Здесь очень красиво. Невероятная природа и все время что-то цветет. Прекрасные люди, у которых стоит поучиться размеренности. Океан. Парки на любой вкус. Качественные продукты. Вино по € 3. Обожаю гулять по городу — в Порту столько деталей, что за всю жизнь не налюбоваться.

Многим не нравится здешняя медлительность. Мы привыкли бежать и рассчитывать на то, что все что угодно можно получить за 5 минут. Здесь сложнее встретить кофейни на каждом шагу; курьеров, которые звонят заранее, а не когда уже стоят на пороге; автоматизации привычных процессов тоже нет.

Португальцы приветливые; помогут при необходимости; очень спокойно относятся, если ты не знаешь их язык − без проблем поговорят через переводчик и похвалят за знание 10 элементарных фраз из учебника. Они, в целом, настроены к жизни благосклонно. И, наверное, поэтому здесь нет множества вещей, к которым мы привыкли.

Советы тем, кто хочет переехать. Наслаждайтесь тем, что есть вокруг. Учитесь замедляться, пить эспрессо после еды, улыбаться людям. Помните, что 80% кафе не накормят вас с 15 до 19; что чужой человек может потрепать вашего ребенка за щеку и погладить по голове − здесь это норма. А еще, океан тут всегда холодный, а без солнцезащитного средства из дома лучше не выходить − в любое время года.

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