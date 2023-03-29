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Литва все же ограничит выдачу виз и ВНЖ белорусам

  • 29.03.2023, 16:43
Литва все же ограничит выдачу виз и ВНЖ белорусам

Но будут и исключения.

Депутаты литовского Сейма смягчили ко второму чтению закон о визовых ограничениях для граждан Беларуси и России, сообщает delfi.lt.

В частности, ограничения на выдачу видов на жительство белорусам отложено до 1 июля 2023 года. Автор предложения Йонас Ярутис объяснил ее потребностями бизнеса: «В Литве более 50% водителей-дальнобойщиков — граждане Беларуси. Некоторые, их более тысячи, стоят в очереди на курсы, позволяющие работать в ЕС и в Литве водителями. Это было бы серьезной проблемой и бременем для литовского транспортного сектора, которому и без того не хватает водителей», — заявил депутат.

Также исключения сделаны в положении о запрете на получение литовского гражданства белорусами и россиянами. Получить гражданство сможет человек, отвечающий требованиям закона о натурализации (прожил в Литве 10 лет, сдал экзамен по литовскому языку и др.) и не представляет угрозы для национальной безопасности и общественного порядка.

Второе голосование по законопроекту в сейме было назначено на 30 марта. Но теперь этот пункт вычеркнут из повестки дня.

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