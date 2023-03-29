закрыть
29 марта 2023, среда, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вещи, о которых стесняется говорить Путин

1
  • Алексей Голобуцкий
  • 29.03.2023, 16:50
  • 3,442
Вещи, о которых стесняется говорить Путин

Ручной журналист задал бункерному деду неудобный вопрос.

Взглянул на последнее интервью «бункерного деда». Он на днях решил из-за длинного стола пообщаться с ручным журналистом. Это тот же разговор, где он рассказал о ядерном оружии для Лукашенко и 1500 танков в год для фронта. И только однажды Путин почувствовал дискомфорт. От вопроса, который, как извиняясь, сказал журналист, «хотят задать много россиян»: почему западная техника беспрепятственно попадает на фронт? И неуверенный ответ диктатора. Цель, говорит, такова, «спустя рукава никто не относится», но украинцы везут ее, мол, очень скрытно и по ночам.

Почему у россиян ничего не выходит на этом направлении, почему уничтоженные «Хаймарсы» есть только в отчетах миноброны РФ, а проблему вынужден комментировать даже президент России? Ответ кремлевскому журналисту вместо мелькания Путина в понедельник дали из Киева. СБУ обезвредила официальную сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия на линию фронта. Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное, и один из помощников действующего нардепа.

Излишне говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госпредателей с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600. В том, что РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга далеко не только «темных украинских ночей», но и наших спецслужб. Путин, правда, в своем интервью об этом не расскажет.

Алексей Голобуцкий, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников