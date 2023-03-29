Вещи, о которых стесняется говорить Путин 1 Алексей Голобуцкий

29.03.2023, 16:50

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Ручной журналист задал бункерному деду неудобный вопрос.

Взглянул на последнее интервью «бункерного деда». Он на днях решил из-за длинного стола пообщаться с ручным журналистом. Это тот же разговор, где он рассказал о ядерном оружии для Лукашенко и 1500 танков в год для фронта. И только однажды Путин почувствовал дискомфорт. От вопроса, который, как извиняясь, сказал журналист, «хотят задать много россиян»: почему западная техника беспрепятственно попадает на фронт? И неуверенный ответ диктатора. Цель, говорит, такова, «спустя рукава никто не относится», но украинцы везут ее, мол, очень скрытно и по ночам.

Почему у россиян ничего не выходит на этом направлении, почему уничтоженные «Хаймарсы» есть только в отчетах миноброны РФ, а проблему вынужден комментировать даже президент России? Ответ кремлевскому журналисту вместо мелькания Путина в понедельник дали из Киева. СБУ обезвредила официальную сеть, которая должна была сорвать поставки западного оружия на линию фронта. Агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов. По их данным должны были состояться диверсии и ракетные удары на путях снабжения. Кадры Кремль готовил не один год. Сеть была создана ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения, а 24 февраля активирована. Среди агентов, которым теперь светит пожизненное, и один из помощников действующего нардепа.

Излишне говорить, что разоблачение подобной сети – это десятки единиц спасенной техники и, самое главное, сотни спасенных жизней наших. А госпредателей с начала вторжения Служба, по официальным данным, арестовала более 600. В том, что РФ не смогла провести ни одной удачной операции по уничтожению нашего оружия во время его доставки на фронт, заслуга далеко не только «темных украинских ночей», но и наших спецслужб. Путин, правда, в своем интервью об этом не расскажет.

Алексей Голобуцкий, Facebook

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