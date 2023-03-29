У ВСУ появятся дроны с дальностью свыше 3000 километров
- 29.03.2023, 16:55
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Их появление анонсировал глава СНБО Данилов.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал появление у ВСУ ударных дронов с дальностью полета свыше 3000 километров.
У себя в Twitter Данилов опубликовал фото немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на самолете на Красной площади в Москве, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.
«Украинский рой» «имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км», — подписал он снимок.
«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023
1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C