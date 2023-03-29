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У ВСУ появятся дроны с дальностью свыше 3000 километров

  • 29.03.2023, 16:55
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У ВСУ появятся дроны с дальностью свыше 3000 километров
Иллюстративное фото

Их появление анонсировал глава СНБО Данилов.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов анонсировал появление у ВСУ ударных дронов с дальностью полета свыше 3000 километров.

У себя в Twitter Данилов опубликовал фото немецкого пилота-любителя Матиаса Руста, который в 1987 году приземлился на самолете на Красной площади в Москве, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

«Украинский рой» «имени Матиаса Руста» — десятки моделей, тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км», — подписал он снимок.

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