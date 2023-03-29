В Китае нашли свалку роскошных автомобилей на несколько миллионов долларов 2 29.03.2023, 17:00

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На этих машинах в основном ездили чиновники.

Китайский блогер показал свалку с десятками брошенных представительских седанов Hongqi L5, на которых в основном ездили чиновники, сообщает «Фокус».

Hongqi L5 впервые был представлен в 2013 году. Он предназначался для китайских чиновников, но через год стал доступен для покупки и частным клиентам.

Блогер заявил, что снял видео на заводе FAW Hongqi. Все представленные в ролике автомобили являются тестовыми прототипами.

После завершения всех испытаний десятки Hongqi L5 остались пылиться рядом со сборочными цехами. На некоторых из них даже остался камуфляж.

Премиальный седан был невероятно дорогим. Его базовая версия стоила от 5 млн юаней (726 000 долларов).

Габариты Hongqi L5:

длина — 5555 мм;

ширина — 2018 мм;

высота — 1578 мм;

колесная база — 3435 мм.

Hongqi L5 оснащался 6,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 408 л.с. Он работал в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

По слухам, с 2013 Hongqi изготовили около 500 автомобилей модели L5. Модель имела низкий спрос среди частных клиентов из-за слишком высокой стоимости.

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