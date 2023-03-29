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«Ник и Майк»: У РФ повышается соблазн использовать ядерное оружие с территории Беларуси

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  • 29.03.2023, 17:07
«Ник и Майк»: У РФ повышается соблазн использовать ядерное оружие с территории Беларуси

Путин, возможно, не будет ждать до 1 июля.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси:

— Украина смогла добиться вынесения вопроса о ядерном оружии на заседании Совбеза ООН до окончания председательства в нем Мозамбика и перехода его к России. Полагаем, что в международной бюрократии протолкнуть вопрос сложнее, чем устроить дискуссию в белорусском обществе. Оценка рисков и выработка позиции для международного сообщества. Но, похоже, и к этому вопросу у штабов должного внимания нет.

Украина анонсировала контрнаступление на апрель-май 2023 года, что, в общем-то, предсказуемо. А значит, соблазн и мотивация переместить и использовать тактическое ядерное оружие в Беларуси у России в ближайшее время серьезно повышается. Для решения задачи нанесения ударов по железнодорожной инфраструктуре нет необходимости строить хранилища или иным образом ждать 1 июля 2023 года. При желании выдернуть чеку, это делается за несколько дней-неделю.

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