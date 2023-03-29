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Российский военный самолет опасно сблизился с белорусским бизнес-джетом

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  • 29.03.2023, 17:08
  • 11,024
Российский военный самолет опасно сблизился с белорусским бизнес-джетом
иллюстративное фото

Инцидент произошел в РФ.

28 марта самолет ИЛ-76 ВКС России опасно сблизился с бизнес-джетом Pilatus белорусской авиакомпании BySky. Инцидент произошел около 12 часов дня в небе над Самарской областью РФ.

Как сообщает близкий к Кремлю российский телеграм-канал «БАЗА», Ил-76 ВКС России с бортовым номером RF-78663 снижался и опасно приблизился к частному самолету Pilatus HC-12NG, на борту которого было два члена экипажа и один пассажир. Самолеты следовали на пересекающихся курсах. В момент сближения горизонтальное расстояние между бортами было 1,5 километра, вертикальное — менее 300 метров. Сработала система предупреждения об опасных сближениях.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента. По предварительной информации, диспетчер не уследил за одним из самолетов и поздно среагировал.

Во флоте авиакомпании BySky три самолета Pilatus PC-12 NG. 28 марта один из них, с бортовым номером EW-502LL, совершил два перелета: из Минска в Орал (Казахстан) и из Орала в Москву. Сегодня самолет прибыл из Москвы в Минск.

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