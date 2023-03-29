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Страх россиян оказаться в Крыму дал свои плоды

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  • 29.03.2023, 17:15
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Страх россиян оказаться в Крыму дал свои плоды

Заверениям оккупационных властей никто не верит.

Несмотря на заверения оккупационных властей, что «все идет по плану», в этом году туристический сезон в Крыму грозит стать самым провальным за десятилетия. Страх россиян оказаться в отпуске на территории, где вот-вот в результате контрнаступления ВСУ могут развернуться боевые действия, уже дал свои плоды: бронирование уменьшилось в два раза.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Опасная дорога

Воздушные ворота в оккупированный Крым для гражданских рейсов закрыты уже больше года – со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину. С того времени запрет на полеты регулярно продлевается, однако думать, что скоро что-то изменится в лучшую сторону для россиян, по меньшей мере наивно.

Невозможность именно прилететь в Крым на отдых сразу же «срезала» 30% российских «туристов». Расстояние, например, от Москвы до Ялты – около 1800 км. Примерно столько же и до других городов на побережье полуострова – а это, если ехать на машине, минимум одна, а то и две ночевки.

Больше суток занимает и дорога на поезде, но и тут есть нюанс. В октябре 2022 г. произошел взрыв на Крымском мосту, в результате которого обрушилось несколько пролетов, а движение на некоторое время остановили. Это стало холодным душем для россиян.

«Россияне внезапно осознали, что по пути на отдых можно ведь и погибнуть – и начали резко отменять бронь. В итоге был сорван не только бархатный сезон, но и наиболее дорогой – новогодний. Ситуация была практически одинакова что в санаториях и отелях, что в частном секторе – загрузка всего лишь от 10 до 60%. Рискнули приехать преимущественно российские бюджетники, которым путевки выдали за смешные деньги – 10-20% от стоимости, ну и силовики – для них это было и вовсе бесплатно», – рассказала крымчанка, которая хорошо знакома с ситуацией в туристическом бизнесе.

Несмотря на прошлогодние уверения крымской оккупационной власти, что «все будет как всегда», реалии показали иное: только по официальным данным из РФ (а они обычно очень занижены) поток туристов на полуостров снизился на треть в сравнении с 2021 годом.

Провал был вынужден признать и «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов, правда, прокомментировал довольно скупо – заявил, что «сезон полноценно не состоялся».

Сейчас Аксенов продолжает убеждать, что уж в этом-то году «все будет отлично» – это преимущественно адресовано, конечно же, потенциальным «денежным кошелькам» из России. Но они не настолько оптимистичны.

«Сюда приедут только сумасшедшие»

По данным, которые озвучили в Ассоциации малых отелей Крыма, по состоянию на март 2023-го бронь номеров на лето составляет 15% в Севастополе, 10% на Южном берегу (Ялта, Алушта, Гурзуф и т.д.) и всего 5% – на западном побережье АРК. И это объяснимо.

Сотни километров пляжей полуострова уже перерыты траншеями, которые должны помешать потенциальной высадке украинского десанта. Причем тот же Аксенов 11 марта в интервью российскому государственному информагентству подтвердил это, а страх попытался замаскировать словами: «Береженого бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы».

Неоднократные заявления властей Украины о неизбежном освобождении Крыма и ожидаемое всеми контрнаступление ВСУ заставило большинство россиян отказаться в 2023 году от поездок на полуостров.

«После ударов беспилотниками по военным объектам тоненький поток бронирования в частный отель, где работает моя сестра, и вовсе прекратился. После этого сюда приедут отдыхать только ненормальные. В разговоре с отказавшимися туристами стало понятно: россияне считают, что летом война придет в Крым. А мы с родней очень, очень ждем освобождения», – поделилась в разговоре с OBOZREVATEL жительница Евпатории.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

О том, что россияне теряют интерес к отдыху в Крыму, уже заявили росСМИ и вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, бронирование туров на полуостров уменьшилось в два раза по сравнению с 2022 годом. Такая ситуация в свою очередь привела к резкому росту стоимости отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края. Цены, например, в Сочи уже сравнились, а то и переплюнули Турцию, Египет и ОАЭ с их all inclusive.

На этом фоне некоторые россияне ожидали, что цены на отдых в Крыму снизятся, однако этого не произошло. Вернее, небольшие скидки были в марте и будут в апреле, однако с мая стоимость отдыха будет только расти. Вот только вероятность, что он может оказаться «с огоньком», очень велика.

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