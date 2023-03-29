Стало известно, за что задержали сына Анатолия Лебедько 7 29.03.2023, 17:25

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Артем Лебедько

Мужчину арестовали на 15 суток.

Белорусские силовики 28 марта задержали Артема Лебедько — сына экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.

Сына политика осудили по административной статье 19.1 (мелкое хулиганство), сообщил «Нашай Ніве» Анатолий Лебедько. В протоколе — стандартные формулировки. Написали, что он якобы пришел в 8 часов вечера к зданию Октябрьского РУВД, размахивал руками, ругался и приставал к милиционерам.

Мужчине дали 15 суток.

Анатолий Лебедько считает, что на сына было давление и оно может продолжаться и после этих 15 суток.

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