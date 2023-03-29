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Заговорщики ждут поражения?

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  • Игорь Эйдман
  • 29.03.2023, 19:12
  • 4,460
Заговорщики ждут поражения?
Игорь Эйдман

В околокремлевских кругах ждут украинское контрнаступление.

Уверен, что украинское наступление с надеждой ждут не только в Киеве, но и в Москве, в околокремлевских кругах. Поражение российской армии и бегство ее даже только к линии противостояния на начало крупномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года может стать сигналом для дворцового переворота. Без этого верхушка не сможет объединиться, чтобы скинуть Путина.

Во-первых, потому что там еще не все потеряли надежду как-то избежать катастрофы. А во-вторых, верхушке выгодно, чтобы поражение в глазах общества было связано непосредственно с Путиным, которого можно будет убрать именно как проигравшего неудачника, чья военная авантюра полностью провалилась.

В этом случае война достаточно быстро закончится. Новые российские власти, кем бы они ни были, будут вынуждены договариваться с Западом и поэтому уберутся из Украины, выдадут Путина и наиболее одиозных преступников, будут платить репарации.

Так что будущее украинское контрнаступление имеет не только военное, но и большое политическое значение.

Игорь Эйдман, Facebook

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