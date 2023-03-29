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Скончалась легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина

  • 29.03.2023, 19:56
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Скончалась легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Альбина Дерюгина

Она воспитала не одно поколение гимнасток, которые приумножали спортивную славу Украины.

На 92-м году жизни скончалась легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина. За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые приумножали спортивную славу Украины.

Трагическую новость сообщила пресс-служба НОК Украины.

«С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной.

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины

Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики.

От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны.

Светлая и добрая память», — говорится в сообщении.

Альбина Дерюгина — герой Украины, заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

С 1986 года она была президентом Федерации художественной гимнастики.

За годы работы в качестве тренера Дерюгина воспитала множество олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы. В частности, ее школу прошли Александра Тимошенко, Ирина Дерюгина, Анна Бессонова, Анна Ризатдинова и много других знаменитых гимнасток.

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