Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ

Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ1
- 29.03.2023, 20:01
Варшава призвала союзников создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши.
Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии возможного весеннего контрнаступления ВСУ на фронте. Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Sky News.
Он призвал союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши.
По словам Моравецкого, Польша планирует выделить 2 млрд злотых ($462,5 млн) на инвестиции из бюджета.