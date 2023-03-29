Польша увеличит производство боеприпасов перед контрнаступлением ВСУ 1 29.03.2023, 20:01

Варшава призвала союзников создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши.

Польша планирует увеличить производство боеприпасов в преддверии возможного весеннего контрнаступления ВСУ на фронте. Об этом 29 марта заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Sky News.

Он призвал союзников, частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые заводы по производству боеприпасов на территории Польши.

По словам Моравецкого, Польша планирует выделить 2 млрд злотых ($462,5 млн) на инвестиции из бюджета.

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