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В Беларуси задержали водителей международного автобуса, приехавшего из Польши

  • 29.03.2023, 20:14
  • 1,024
В Беларуси задержали водителей международного автобуса, приехавшего из Польши

Задержанные водители — белорусы.

На границе силовики задержали водителей международного автобуса, приехавшего из Польши. Произошло это ночью 29 марта, сообщает «Вясна».

Речь идет об автобусе компании PKS Gdańsk. Она выполняет рейсы по маршруту Гданьск — Минск и Познань — Минск. Задержанные водители — белорусы. Пассажиры автобуса несколько часов ждали, пока к ним из Минска приедет новый автобус.

Причины задержания правозащитникам не известны.

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