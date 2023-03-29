Мозырский НПЗ готовится остановить все производство 9 29.03.2023, 20:44

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В чем причина.

Мозырский НПЗ готовится к ремонту, сообщили в пресс-службе Мозырского НПЗ.

«Завод готовится к большой ремонтной кампании, когда практически все производственные объекты будут остановлены», – уточнили в пресс-службе.

На предприятии осуществляют постоянный контроль за работой подрядчиков во время проведения капитального ремонта, поэтому основное внимание уделяется качеству работ.

«Пока же предприятие продолжает работать в нормальном технологическом режиме, осваивая плановые объемы углеводородного сырья», – рассказали в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода.

Ранее стало известно, что в январе текущего года на Мозырском НПЗ дважды произошел пожар.

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