Мозырский НПЗ готовится остановить все производство

Мозырский НПЗ готовится остановить все производство9
- 29.03.2023, 20:44
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В чем причина.
Мозырский НПЗ готовится к ремонту, сообщили в пресс-службе Мозырского НПЗ.
«Завод готовится к большой ремонтной кампании, когда практически все производственные объекты будут остановлены», – уточнили в пресс-службе.
На предприятии осуществляют постоянный контроль за работой подрядчиков во время проведения капитального ремонта, поэтому основное внимание уделяется качеству работ.
«Пока же предприятие продолжает работать в нормальном технологическом режиме, осваивая плановые объемы углеводородного сырья», – рассказали в пресс-службе нефтеперерабатывающего завода.
Ранее стало известно, что в январе текущего года на Мозырском НПЗ дважды произошел пожар.