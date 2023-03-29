Массовая авария произошла на Партизанском проспекте в Минске
- 29.03.2023, 21:03
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Столкнулись пять авто.
Авария произошла вблизи дома №152 по Партизанскому проспекту около 16:20. Там столкнулись сразу пять автомобилей.
— По причине несоблюдения безопасной дистанции произошло ДТП с участием двух автомобилей Volkswagen, МАЗ, Mercedes и Renault, — прокомментировали происшествие в ГАИ.
В 17:40 Госавтоинспекция сообщала о пробке по Партизанскому проспекту со стороны улицы Молодежной в направлении улицы Селицкого и просила водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.