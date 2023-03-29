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Телескоп «Хаббл» обнаружил таинственный космический объект

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  • 29.03.2023, 21:14
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Телескоп «Хаббл» обнаружил таинственный космический объект

Он не поддается классификации.

На недавно опубликованном изображении, сделанном космическим телескопом «Хаббл», виден Z 229-15, который ученые не могут классифицировать. Об этом сообщает ESA.

На первый взгляд, это кажется просто спиральной галактикой, учитывая два спиралевидных рукава звезд, исходящих из яркого ядра. Но это гораздо-гораздо больше. Z 229-15 является одним из тех объектов, которые подпадают под несколько классификаций.

Прежде всего Z 229-15 – это действительно галактика, то есть гравитационно связанное скопление звезд. Во-вторых, это активное галактическое ядро (AGN), а точнее оно содержит AGN – это область в центре галактики, которая чрезвычайно яркая благодаря сверхмассивной черной дыре в ее ядре. Светится не сама черная дыра, а весь материал галактики, оказавшийся в ловушке на вращающемся вокруг нее диске. Этот диск нагревается и излучает огромное количество энергии во всем электромагнитном спектре, что и обуславливает яркость.

И это еще не всё. Сверхновая галактика Z 229-15 также является квазаром, являющимся специфическим подтипом сверхновой галактики. Критерии, по которым сверхновую можно классифицировать как квазар, предусматривают чрезвычайную яркость и большое расстояние от Земли. На изображении «Хаббла» Z 229-15 действительно очень яркая в центре. А учитывая, что она находится в 390 млн световых лет от Земли, она достаточно далеко, чтобы считаться квазаром.

Но и это не все. Большинство квазаров настолько яркие, что омрачают видение звезд в галактике. Но когда квазар не столь ярок, он считается Сейфертовской галактикой. И судя по изображению, сделанному «Хабблом», Z 229-15, безусловно, является галактикой Сейферта.

Итак, технически Z 229-15 представляет собой Сейфертовскую галактику с квазарным подклассом AGN. Так называет ее ESA, совместно с NASA управляющее «Хабблом».

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