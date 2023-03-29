закрыть
29 марта 2023, среда, 23:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина сможет срочно получать электричество из ЕС

  • 29.03.2023, 23:17
Украина сможет срочно получать электричество из ЕС

Киев подписал соглашение с 15 операторами европейского энергообъединения ENTSO-E.

Украина получила возможность получать аварийную помощь электроэнергией не только от соседних, но и от других стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Документ позволяет Украине обращаться за помощью в непредвиденных ситуациях, таких как атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

«Аварийная помощь — это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства для избежания одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны», - объяснили в Укрэнерго.

В компании отмечают, что такой шаг очень важен в условиях полномасштабной войны.

«Благодаря солидарности и решительности наших друзей, Укрэнерго может рассчитывать на большую экстренную помощь. Итак, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время», - уточнил глава компании Владимир Кудрицкий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников