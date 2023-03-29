Украина сможет срочно получать электричество из ЕС 29.03.2023, 23:17

Киев подписал соглашение с 15 операторами европейского энергообъединения ENTSO-E.

Украина получила возможность получать аварийную помощь электроэнергией не только от соседних, но и от других стран Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Сообщается, что соответствующее соглашение было подписано с 15 системными операторами европейского энергообъединения ENTSO-E. Документ позволяет Украине обращаться за помощью в непредвиденных ситуациях, таких как атаки РФ на энергетическую инфраструктуру.

«Аварийная помощь — это срочная поставка электроэнергии из другой страны по запросу системного оператора в случае, если внутренние резервы и средства для избежания одновременного отключения большого количества потребителей уже исчерпаны», - объяснили в Укрэнерго.

В компании отмечают, что такой шаг очень важен в условиях полномасштабной войны.

«Благодаря солидарности и решительности наших друзей, Укрэнерго может рассчитывать на большую экстренную помощь. Итак, сегодня украинская сеть еще сильнее, а это значит, что у украинцев будет свет дома даже в самое темное время», - уточнил глава компании Владимир Кудрицкий.

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