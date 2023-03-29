Лукашисты провели облаву среди полоцких музейщиков 29.03.2023, 23:59

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Задержаны восемь человек.

По информации источников «Нашай Нівы», сегодня силовики произвели масштабную облаву в Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике.

По предварительным данным, задержали 8 человек, среди них бывший директор учреждения Тамара Джумантаева и кандидат философских наук Игорь Бортник.

В частности, у некоторых задержанных забрали компьютерную технику, им инкриминируется якобы распространение «экстремистской» информации, комментарии, лайки и т.д.

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