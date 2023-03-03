Белорусская сфера туризма попала под удар 3.03.2023, 1:04

Туризм упал почти втрое.

23:34 Трансграничный Белорусская сфера туризма, едва поднявшись в 2021 году после первого всплеска пандемии, в военном 2022-м снова попала под удар. Количество организованных туристов, выезжающих за границу, резко снизилось, зато люди стали больше есть по родной стране. Об этом свидетельствует статистика по туристической сфере, опубликованная Белстатом, передает «Зеркало».

На конец прошлого года в Беларуси работали 1203 туристические организации. В 2021 году их еще было 1315, в 2020-м — 1348, а в доковидном 2019-м — 1544.

Их услугами за год воспользовались более 2 млн организованных туристов, из них большинство совершали экскурсии — 1 млн 488,8 тыс. человек. В 2019 году туристов было почти 2,5 млн.

Туры за рубеж и заграничные гости

В заграничные туры за год отправились 348,6 тыс. человек, из них менее 5 тыс. экскурсантов. Это заметное падение даже по сравнению с 2021 годом, когда за рубеж съездили 478,8 тыс. туристов. При этом в 2019 году их было и вовсе 982,9 тыс. человек. То есть за три года, после ковида и всех политических событий, показатель упал почти в три раза.

Больше всего туристов ездили на отдых в Турцию — 104 тыс. человек. Еще 51 тыс. человек посетили Египет, 30,5 тыс. — Объединенные Арабские Эмираты, 21 тыс. — Грузию, 8 тыс. — Италию. С турами в Россию ездили 78 тыс. человек.

Из-за границы в Беларусь за год приехали 143 тыс. организованных туристов, из них 82 тыс. были на экскурсиях. Это также почти в три раза меньше, чем в 2019 году (тогда было 405,5 тыс.), но больше, чем в 2021-м (71,4 тыс.).

Практически все приехавшие были из России — 136 тыс. человек. Из Латвии приехало 2164 человека, более 700 — из Литвы и Польши, далее в «топе» — Германия (504), Китай (305), Казахстан, Украина, Эстония и Турция.

Белорусы проводили в турах за границей в среднем по 8 дней, тогда как иностранные организованные туристы в Беларуси — 5 дней.

Здесь заметна интересная аномалия. Белорусы в среднем почти нигде не проводили больше двух недель, только в далеких экзотических странах, максимум — в Китае (21 день). Иностранцы в Беларуси в основном были по 2−5 дней. Но гости из некоторых стран оплачивали довольно длительные туры. Так, туристы из Индии были в Беларуси в среднем 10 дней, из Пакистана — 15 дней, из Сербии — 39 дней, а из Ливии и вовсе 42 дня. В 2019 году, например, ничего подобного статистика не показывает.

Туристы внутри страны

Внутренний туризм в 2022 году вырос. В пределах страны путешествовали 1 млн 530,4 тыс. человек, тогда как годом ранее их было 1 млн 188 тыс., а в 2019-м — 1 млн 107 тыс. Как и прежде, большинство из них ездили на однодневные экскурсии, а в турах на родине в прошлом году побывали только около 130 тыс. человек.

Гостиницы, санатории и агроусадьбы

В 2022 году в Беларуси работали 592 гостиницы. В них останавливались 1 млн 898,8 тыс. человек. То есть в среднем на одну гостиницу за целый год пришлось всего 3,2 тыс. постояльцев, или менее 9 человек в день. А одно койко-место (всего их 38 тыс) в среднем было занято 50 ночей в год.

По сравнению с предыдущим годом здесь есть рост: в 2021-м гостиницы приняли 1 млн 474 тыс. человек. А в 2019-м — 2 млн 81 тыс.

Большинство постояльцев гостиниц (1 млн 101 тыс.) — граждане Беларуси. Больше половины зарубежных гостей было из России (674 тыс. человек). Затем в топе Латвия (17 тыс.), Украина и Китай (16 тыс.), Турция (7,6 тыс.).

В прошлом году в стране работало 474 санатория и подобных учреждения. В них отдохнули 934,2 тыс. человек. Это немного больше, чем в 2021-м (847 тыс.) и даже 2019-м (869 тыс.).

Почти все отдыхавшие (785 тыс.) — белорусы. Из 149 тыс. иностранцев в белорусских санаториях 138,6 тыс. были россиянами, 3,2 тыс. приехали из Латвии, 2,6 тыс. — из Литвы.

Число агроусадеб, которое в 2019-м составляло 2760 объектов, в период ковида выросло до 3150 в 2021-м, но в 2022 году снова немного упало — до 3043 единиц. При этом число посетивших их людей в прошлом году осталось практически таким же, как и годом ранее, и составило 560 тыс. человек. Опять же почти все — белорусы. Иностранцев на агроусадьбах побывало менее 20 тыс.

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