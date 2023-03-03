Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер сохранил членство в СДПГ 3.03.2023, 2:16

Герхард Шредер

С 2006 года он был председателем Совета директоров компании «Роснефть».

Бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер, подвергаемый критике за лоббистскую деятельность в интересах российских энергетических компаний и личную близость к президенту РФ Владимиру Путину, не может быть исключен из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как сообщает DW со ссылкой на агентство AFP в четверг, 2 марта, арбитражная комиссия второй инстанции районной организации СДПГ в Ганновере отклонила заявление об исключении политика из партии.

Ходатайства были «необоснованными», цитирует решение журнал Der Spiegel. Для исключения Шрёдер должен был «нарушить устав, принципы или порядок партии или быть виновным в бесчестном поступке» или «пренебречь внутрипартийной солидарностью». Это, отметили в партийной арбитражной комиссии, «не может быть установлено с достаточной уверенностью».

«Возможно, что высшие немецкие политики неверно оценили опасность зависимости от поставок российских энергоносителей в течение последних 25 лет», - говорится в резолюции, которую цитирует журнал Stern. Это касается не только Шрёдера, но и других политиков СДПГ и иных партий. «Однако обвинять ответчика в подобном заблуждении означает слишком далеко зайти», - указывается в решении комиссии.

В августе прошлого года арбитражная комиссия партийной организации в Ганновере отклонил требование многочисленных местных отделений об исключении Шрёдера партии. Это решение опротестовали семь отделений СДПГ, которые подали апелляции, но потерпели неудачу во второй инстанции.

Шрёдер удовлетворен решением комиссии

Экс-канцлер «не был удивлен» результатом партийного разбирательства, сообщает Stern со ссылкой на заявление Шрёдера, переданное через доверенных лиц. Решение было «юридически обоснованным и убедительным, а также политически последовательным», - считает политик.

В руководстве СДПГ заявили, что «приняли к сведению» решение в Ганновере. Однако эта «юридическая оценка» арбитражной комиссии не отменяет «того факта, что Герхард Шрёдер со своей позицией по России находится в политической изоляции в СДПГ», - заявили в руководстве социал-демократов.

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