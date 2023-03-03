Директора компании «Беллесизделие» будут судить вместе с женой 3.03.2023, 3:42

Их обвиняют по «протестной» статье.

Генерального директора предприятия «Беллесизделие» (Belwooddoors) Виталия Василевича будут судить вместе с женой, Ольгой Василевич. Их обвиняют по «народной протестной» статье, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Супруги Василевич обвиняются по ч. 1. ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК Беларуси.

Судебный процесс начнется 13 марта в суде Центрального района Минска. Дело будет вести судья Дмитрий Карсюк.

Напомним, силовики задержали генерального директора ОДО «Беллесизделие» Виталия Василевича в конце ноября прошлого года. Провластные источники назвали задержанного «долларовым миллионером» и обвинили в том, что он «не впустил сотрудников милиции на объект предприятия». Якобы из-за этого к мужчине возникли претензии, и «при тщательной проверке» у него обнаружили «огнестрельное оружие и следы участия в массовых нарушениях общественного порядка и перекрытиях дорог, совершенных в августе 2020 года».

Belwooddoors занимается производством дверей, существует с 1999 года и экспортирует продукцию в более 20 стран мира. Среди них Россия, Украина, США, Норвегия, страны Евросоюза. В 2021 году предприятие поместили на доску почета Заводского района города Минска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».