Медведев пригрозил ударить по Польше в случае помощи Украине с истребителями 3.03.2023, 4:31

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Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ назвал Польшу «оборзевшей».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег страны НАТО от поставок истребителей Украине. По его словам, любая помощь Киеву с такими самолетами, включая обслуживание и ремонт, будет расцениваться как «прямое вступление альянса в войну против России».

Медведев отметил, что в этом случае первоочередной целью России станет Польша. «Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, <…> это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями», — заявил он.

Медведев также подчеркнул, что «все лица, принимающие решения о поставках (ремонте) такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель».

Ранее в Варшаве заявили о готовности передать истребители Украине, однако премьер Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша не будет делать это первой из стран НАТО.

Медведев регулярно упоминает Польшу в своих постах. В годовщину вторжения в Украину он писал, что России необходимо дойти до Польши, чтобы отодвинуть угрозы со стороны Киева, иначе украинские силы снова будут «провоцировать мировой конфликт». Также он обвинял Польшу в «предательстве европейских интересов» из-за того, что она и страны Балтии поддерживают решения США.

Кроме того, Медведев придумал, что Варшава якобы «провозгласила раздел Украины» и ждет момента, чтобы забрать себе ее территории. Похожее заявление делал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны оперативно отправлять Украине необходимую военную технику, поскольку, если Россия «победит», то президент Владимир Путин не остановится на достигнутом.

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