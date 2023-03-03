Данилов заявил об изменении стратегии деоккупации Крыма
- 3.03.2023, 5:49
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Сначала Украина планировала решать вопрос дипломатией.
В стратегию деоккупации Крыма будут внесены изменения в соответствии с нынешними реалиями полномасштабной войны, так как первоначально планировалось освободить полуостров политико-дипломатическим путем. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Сегодня Данилов заявил о «времени новой редакции» стратегии, но деталей не озвучил.
Отвечая на вопрос, какими именно будут изменения в стратегии, Данилов напомнил, что 24 марта 2021 года вышел указ президента Владимира Зеленского о стратегии деоккупации украинского полуострова.
«Первоначальное предложение было решать этот вопрос политико-дипломатическим путем. Так записано в нормативно-правовых документах, действующих на сегодняшний день. С учетом тех обстоятельств, которые сегодня происходят на территории нашей страны, мы должны обязательно рассмотреть эту стратегию, внести в нее соответствующие изменения», – сказал Данилов.
Далее, по его словам, за эти изменения должно состояться голосование на заседании СНБО, а затем Зеленский либо выдаст новый указ, либо внесет в существующий документ утвержденные СНБО изменения.
«Ничего здесь конспирологического нет. Мы работаем с соответствующими документами, чтобы они соответствовали интересам нашей страны», – добавил секретарь СНБО.