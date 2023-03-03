Мощный взрыв под Москвой: стали известны подробности 1 3.03.2023, 8:11

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Россияне в панике не знают, куда бежать.

Как сообщал сайт Charter97.org, в России, (в пригороде Коломны под Москвой 2 марта произошел взрыв. Его слышали по всем районам города. Взрывная волна была ощутима в закрытых помещениях.

По предварительным данным, взрыв произошел около 21:30 в одном из соседних сел возле Коломны в Московской области. Российские телеграмма-каналы сообщают, что на место отправили спасателей, передает «24 канал».

Местные власти говорят, что детали взрыва в Коломне пока неизвестны. Однако в сети обнародовали видео, где слышен громкий звук. По словам очевидцев, они слышали свист, а после - взрыв. Предварительно, по направлению со стороны моста Пески-Черкизово. Причина происшествия пока неизвестна.

Россияне уже паникуют в сети. Пишут, что в некоторых районах дрожали окна. Утверждают, что зарево не видно, но «бахнуло» мощно – как волна.

Утверждают, что специалисты обследовали территорию от Коломны до Воскресенского, но ничего подозрительного не нашли. Поиски прекратили до утра.

Более того, рассказывают, мол, взрыв, который слышали жители Коломны, мог быть «звуком от перехода самолетов МИГ на сверхзвуковую скорость».

Отметим, что Коломна расположена не так далеко от столицы России. Расстояние до Москвы – 122 километра, то есть 2 часа езды на машине.

В Коломне расположено Конструкторское бюро машиностроения. В сети отмечают, что там производят «Искандеры».

Впоследствии появилось видео, где видно воспламенение. По всей вероятности, после взрыва начался пожар, поскольку виднеется и дым.

Москва готовится к атаке

В России в последнее время нет ни одного спокойного дня. Поскольку что-то взрывается в регионах постоянно, перестраховаться решили и в Кремле. В Москве укрепляют ПВО.

В частности, еще в январе там заметили «Панцирь-С1» поставили вблизи российского минобороны, аэродрома Остафьево, резиденции Путина в Ново-Огарево и Валдае, а также на офисном здании в Тетеринском переулке в Таганском районе.

В начале февраля очевидцы заметили новые системы – РЛС П-18-2 «Прима» обнаружили на окраине Москвы, то есть вблизи станции метро «Саларьево».

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