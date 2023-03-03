Украинские военные сбили штурмовик, вертолет и семь беспилотников РФ 3.03.2023, 8:12

Российская авиация понесла серьезные потери.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За сутки украинские военные сбили вражеские штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников.

«Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов», - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (1 - типа «Суперкам», 2 – «Орлан» и 4 – «Ланцет»).

«Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и состав его боеприпасов», - сказано в сводке.

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