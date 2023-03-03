Лавров опозорился на заседании Совета ООН 3.03.2023, 8:17

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Главу МИД РФ унизили по инициативе Германии.

На Совете ООН по правам человека дипломаты покинули зал во время выступления Сергея Лаврова. Глава МИД РФ не смог попасть на Женевскую конференцию по причине действия санкций. Швейцария не дала разрешение на пролет российского самолета.

В силу этих обстоятельств, как сообщает издание Spiegel Spiegel, выступление транслировалось в режиме онлайн.

Примечательно, что дипломаты большинства стран в знак поддержки Украины демонстративно покинули зал Совета ООН по правам человека.

Инициатором этой акции протеста стала делегация Германии.

В своем выступлении Лавров в очередной раз начал оправдывать военное вторжение на территорию Украины якобы нарушениями с ее стороны прав и свобод человека и необходимостью «восстановления справедливости».

Также глава дипломатии РФ не удержался и от обвинений в адрес стран запада, которые назвал «одержимыми санкциями», которые, по его мнению, не имеют законных оснований и наносят вред простым людям».

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