События под Брянском: Лукашенко может стать легитимной целью следующего удара 4 3.03.2023, 8:24

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фото: anadolu agency

Украина меняет правила игры.

Авторы телеграм-канала CYNIC прокомментировали бои в Брянской области РФ:

— Итак, Украина несколько меняет правила игры. Как и предполагалось, война в результате ее длительного состояния в «окопно-вакуумной» фазе начнет постепенно смещаться на Восток - на территорию самой России.

Оказалось, что российское ПВО не может перехватывать беспилотники в сколько-нибудь кучных масштабах. Оказалось, что российская власть не готова к постепенному «смещению войны» вглубь территории РФ. Оказалось, что единственной опцией ответа является размахивание сапогом и выкрики о трансформации «СВО в войну».

Теперь мы можем говорить о том, что новая фаза войны, о начале подготовки которой я сообщал в момент прилета Зеленского в Вашингтон перед Новым Годом, началась.

Новая фаза, раз уж теперь можно вскрыть некоторые карты, - это действительно «комбинированная» операция, но с некоторыми неожиданными аспектами, для которых нужно выявить позиции ПВО РФ. Если ПВО будет спать, то «ласточка» накроет склад с военной техникой или со стратегическим военным производством.

Легитимной целью под атаки могут стать любые цели, находящиеся под контролем РФ, вне зависимости от страны, где они расположены, поэтому Лукашенко, пытающийся договориться с Си о «гарантиях суверенитета и независимости от поехавшего соседа», больше не гарант «надежной военной базы под украинскими стенами» для своего уже не брата по оружию.

Так называемый захват заложников комментировать не станем. Скажем так, несуществующая ДРГ не проникала через украинскую границу теми способами, что были обозначены. Трансформации мальчиков в девочек и разнобой в государственной прессе РФ продемонстрировали, что «террористический акт» (а точнее, его имитацию) по примеру «рязанского сахара» готовила сама Москва, однако на этот раз «сахар успели подменить», а «грузчиков почти повесили на веревку от мешков».

В этом смысле брянский инцидент интересен как факт проникновения активной войны внутрь России, однако с новой фазой войны он связан косвенно и скорее по счастливому стечению обстоятельств.

Новые реалии, в том числе обозначенные потенциалом российского ПВО, открывают путь по возвращению Украины в «независимые границы» несколько дистанционным способом на большей своей стадии. Хотя «по-змеиному» вернуть Крым не получится, ввиду определенных географических и человеческих факторов, общая концепция «приходить на полупустое поле боя» сохранится.

Дополнительно стоит уточнить, что западные коллеги получили аналитические записки с учетом новых вводных в реалиях войны. Это вызовет превращение некоторых ощипанных бройлерных кур во вполне приличных «детенышей ястребов».

Важно лишь то, что репутация РФ после «проникновения дронов» далеко за пределы нынешней границы России серьезно скатилась, на что обратили внимание китайские партнеры, символично закрывшие для территории РФ продажу некоторых дронов двойного назначения.

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