Самолет А-50 после вылета из Мачулищ «растворился в воздухе» 2 3.03.2023, 8:33

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Так получается, если верить пропаганде.

Российский разведывательный самолет А-50, атакованный дроном, после взлета так и не вернулся обратно на аэродром «Мачулищи». В то же время, белорусские пропагандисты утверждают, что самолет якобы сопровождал борт Александра Лукашенко, передает «24 канал».

Пропагандисты утверждали, что самолет ДРЛС А-50У «начал решать задачи на боевом дежурстве». В частности, белорусское Минобороны сообщило, что «А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь».

Самолет ДРЛС А-50У действительно взлетел с аэродрома Мачулищи еще в 12:35 по минскому времени. Пропагандистские ресурсы даже показывали кадры взлета самолета.

Однако они до сих пор не показали кадров посадки А-50У, хотя обычно ДРЛС находится в воздухе в среднем по 2,5 – 3 часа за одну полетную смену.

Пресс-служба Лукашенко вообще написала, что «А-50 – успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке» и показала видео, которое было снято с истребителя сопровождения во время вылета А-50У в Россию, до того, как самолет Лукашенко вообще пересек границу с Беларусью.

Как пишет «Белорусский Гаюн», нюанс состоит в том, что борт Лукашенко приземлился в 17:19. То есть через 6 часов после взлета А-50У с Мачулищ и А-50У не мог его сопровождать, потому что в среднем ДРЛС летает до трех часов.

На самом же деле самолет ДРЛС улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге. Он покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 минут после взлета.

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