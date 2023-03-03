Атака в Мачулищах: стали известны все повреждения самолета ДРЛО А-50 5 3.03.2023, 8:52

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Судно может летать только на низкой высоте.

Как сообщал сайт Charter97.org, в результате атаки дрона на военном аэродроме «Мачулищи» под Минском получил повреждения российский самолет-разведчик А-50У.

Вчера стало известно, что самолет вылетел из Беларуси на ремонт в Россию.

Эксперты рассказали телегам-каналу «Белорусская разведка» подробности о всех повреждениях, которые получил самолет после взрывов.

Самолет получил повреждение кабельной системы антенны. Прилетавшая из РФ ремонтная группа за ночь восстановила герметичность корпуса антенны (наложила заплату). Внутренняя электрика и электроника фазированной решетки антенны повреждена. Так же временно зашита небольшая пробоина в передней верхней части фюзеляжа (вероятно, осколочные повреждения).

Беларуская сторона на борт допущена не была. Следственные действия внутри самолета проводило ФСБ. Поскольку нарушена герметичность салона, до устранения неисправности самолет утратил летную годность.

Так как системы управления, планер, авионика и двигатели не пострадали, было принято решение перелета к месту ремонта. По флайт плану было запрошено специальное разрешение и заявлена высота полета 2500 м (т. к. на высоте более 3000м экипажу требуется кислород).

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