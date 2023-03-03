закрыть
3 марта 2023, пятница, 10:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы в Джанкое, ждем ВСУ»: после боев в Брянской области партизаны записали видео из Крыма

11
  • 3.03.2023, 9:03
  • 9,678
«Мы в Джанкое, ждем ВСУ»: после боев в Брянской области партизаны записали видео из Крыма

Партизанское движение охватывает тылы российской армии.

Партизаны военного движения «Атеш» передали привет бойцам «Русского добровольческого корпуса», взявшего на себя ответственность за вчерашний прорыв границы РФ в Брянской области. Крымские партизаны также анонсировали подрыв железной дороги в Джанкое.

Партизаны рассказали, что записали видео из оккупированного Джанкоя. Они подчеркнули, что будут встречать в Крыму ВСУ.

«Братья и сестры! Военное движение «Атеш» готовится к освобождению Крыма от рашистов. Мы в Джанкое, джем ВСУ», – сообщили партизаны.

Партизаны также заявили, что они сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой. Также они сообщили о подготовке к минированию местной железной дороги.

«Когда Вооруженные Силы Украины приблизятся к Крыму, здесь будет кому подготовить почву для освобождения. Мы будем захватывать админздания», – заявили активисты.

Справка Charter97.org. «Атеш» – это военное движение украинцев и крымских татар. Они действуют на временно оккупированных территориях и России. Следует отметить, что в движение входят и проукраинские россияне. Создано движение в сентябре 2022 года. Когда «Атеш» создавали, то его активисты заявили, что они будут выполнять функцию «троянского коня» в армии России на украинском фронте. Некоторые из них уже мобилизовались в русскую армию и будут разрушать ее изнутри.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов
Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников