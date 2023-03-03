«Мы в Джанкое, ждем ВСУ»: после боев в Брянской области партизаны записали видео из Крыма 11 3.03.2023, 9:03

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Партизанское движение охватывает тылы российской армии.

Партизаны военного движения «Атеш» передали привет бойцам «Русского добровольческого корпуса», взявшего на себя ответственность за вчерашний прорыв границы РФ в Брянской области. Крымские партизаны также анонсировали подрыв железной дороги в Джанкое.

Партизаны рассказали, что записали видео из оккупированного Джанкоя. Они подчеркнули, что будут встречать в Крыму ВСУ.

«Братья и сестры! Военное движение «Атеш» готовится к освобождению Крыма от рашистов. Мы в Джанкое, джем ВСУ», – сообщили партизаны.

Партизаны также заявили, что они сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой. Также они сообщили о подготовке к минированию местной железной дороги.

«Когда Вооруженные Силы Украины приблизятся к Крыму, здесь будет кому подготовить почву для освобождения. Мы будем захватывать админздания», – заявили активисты.

Справка Charter97.org. «Атеш» – это военное движение украинцев и крымских татар. Они действуют на временно оккупированных территориях и России. Следует отметить, что в движение входят и проукраинские россияне. Создано движение в сентябре 2022 года. Когда «Атеш» создавали, то его активисты заявили, что они будут выполнять функцию «троянского коня» в армии России на украинском фронте. Некоторые из них уже мобилизовались в русскую армию и будут разрушать ее изнутри.

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