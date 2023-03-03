Бахмутская мясорубка: названо соотношение потерь Украины и России 1 3.03.2023, 9:09

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Цифры озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Российские войска несут огромные потери на войне в Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил потери россиян и Украины в Бахмуте.

По словам Данилова, в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО рассказал, что 2 марта на заседании Ставки обсуждали потери России и непосредственно то, что касается Бахмута.

«Да, там сложно и тяжело, но имейте в виду, что наши ребята каждый день их там сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться, с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем. И вот этот, скажем так, перерасчет – 1 к 7 в нашу пользу», – сказал Данилов.

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