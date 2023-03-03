Сушанский прорыв: как 45 россиян до смерти напугали Путина 1 3.03.2023, 9:42

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В Кремле заметно струсили из-за событий в Брянской области.

Второй день весны в России начался с истерики в российских пропагандистских СМИ. Они сообщили, что на территорию Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа из Украины. В Кремле начали прокачивать тему «страшного и ужасного» ДРГ, которая якобы обстреляла автомобиль, убив одного человека и ранив ребенка. Впрочем, все оказалась совершено не так. В Брянской области устроили переполох представители Русского Добровольческого Корпуса, поставив на уши даже главу Кремля Владимира Путина. «Апостроф» проследил за событиями, происходящими в приграничных регионах России.

Фейки и паника Кремля

В течение всего четверга российские пропагандистские СМИ нагоняли на россиян страх, уверяя, что в селе Сушаны Климовского района якобы был обстрелян школьный автобус и даже сообщили о захвате заложников в селе Сушаны Климовского района. Тут же к «делу» подключилась ФСБ, заявив, что «украинские националисты» нарушили границу в Брянской области и сейчас проводятся «мероприятия по их уничтожению».

«Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинцами. В ходе столкновений среди жителей Брянской области есть погибшие и раненые», - сообщило со ссылкой на ФСБ российское информ-агентство ТАСС.

Впрочем, никаких видеоподтверждений этих фактов представлено не было. Оказалось, что пропагандисты и ФСБшники, традиционно переборщив с враньем, вызвали панику среди жителей приграничных регионов Брянщины.

Более того, ложь очень быстро вскрылась. Причем вскрылась благодаря самим россиянам. Заместитель губернатора Брянской области публично заявил «РИА Новости», что информация об обстреле школьного автобуса ложная. По ее словам, оказалось, что школы в приграничных районах сейчас на дистанционном обучении. Власти села Сушаны в свою очередь тоже заявили, что ничего не знают о захвате заложников.

Пропагандисты же не унимались. Стали появляться рассказы якобы от очевидцев нападения ДРГ. Телеграм-канал Mash сообщил, что диверсанты убили водителя одного из автомобилей, который вёз детей к школьному автобусу, а, ребёнка — 10-летнего Федю — ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел еще двух девочек прятаться в леса, а потом смог поймать попутку и уехать на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую.

Ни мальчика, ни девочек российские пропагандистские СМИ так и не показали.

Тем не менее, несмотря на явную фейковость, на Брянщине не на шутку испугалось руководство России. Некоторые депутаты Госдумы стали писать в своих мессенджерах, что в ближайшие часы Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ. Позже пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что Совбеза не будет, и заседание перенесено на пятницу. Также Путин из-за событий в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край.

К середине дня заявление о событии в Брянской области сделал и Путин. Испугавшись ехать в Ставропольский край на «Год педагога», кремлевский вождь обратился к учителям по видеосвязи.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним», — как всегда не краснея солгал Путин, видимо не зная, что власти Брянщины обстрел на тот момент уже опровергли.

Три неприятных вывода для Путина

Боестолкновение Росгвардии с украинской ДРГ так же было виртуальным, поскольку через некоторое время в сети появилось видео от самой ДРГ. Ответственность за проникновение в Брянскую область взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий за Украину. На одном из роликов видно табличку Любяченского фельдшерско-акушерского пункта Брянщины.

В Офисе президента Украины заявили, что наша страна не имеет отношения к случившемуся. Это либо провокация России, либо действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина», сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

С ним соглашаются и эксперты.

«Противники кремлевского режима, видя, что Путин стремительно проигрывает войну в Украине, подняли оружие против власти стареющего диктатора», - полагает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Показательно, что в России уже началось движение в соцсетях, в том числе в Телеграм-пространстве. Набирает обороты новый ТГ-канал «Гражданская война в РФ», который рассказывает о движении сопротивления в России.

«Никогда не думал, что граница РФ, еще и в войну, такая же дырявая, как Z-патриоты», — написал командир РДК Никитин в своем телеграм-канале после сообщения о проникновении в Брянскую область. Оказалось, что отряд из 45 бойцов спокойно зашел на территорию РФ, после чего не встретив никакого сопротивления со стороны российских пограничников таким же образом вернулся назад.

Сейчас представители РДК прямо призывают россиян к бунту.

«Русский Добровольческий Корпус перешел государственную границу Российской Федерации... Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных - имейте это ввиду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь», - обратились к соотечественникам в РДК.

Из события в Брянской области можно сделать несколько выводов:

Во-первых, ФСБ, ответственная за границы, совершенно недееспособна. Иначе сложно объяснить тот факт, что несколько десятков человек спокойно прошли с оружием от села Любечаны до села Сушаны, когда между ними пара десятков километров и за все это время их не встретили ни полиция, ни армия.

«Какую российскую силовую структуру не возьми, профессионалы, способные бороться с криминалом, террористами, либо погибли в Украине, либо сейчас тут находятся. Элиту спецназа Росгвардии положили в первые недели войны. Спецназ ФСБ также заметно «полинял". Аналогичная ситуация с МВД РФ, которому пришлось вытягивать силы из регионов на оккупированные украинские территории», - говорит «Апострофу» эксперт по деятельности спецслужб Украинского института будущего Иван Ступак.

Во-вторых, Кремль уже не в состоянии контролировать ситуацию в России и обеспечивать безопасность собственных граждан.

«Мы наблюдаем своего рода итог кремлевской политики по дестабилизации всех соседних стран. Теперь бумеранг полетел в сторону Кремля, который загнал все свои силы в Украину, оголив «внутренний фронт». Для элит в регионах, которые имеют непростые отношения с Москвой (Татарстан или Северный Кавказ) это может стать сигналов о необходимости задуматься над собственным будущем и собственными интересами. Власть в Москве не может им уже ничего гарантировать», - отметил Александр Коваленко в комментарии «Апострофу».

В-третьих, безусловно, силовые ведомства РФ воспользуются ситуацией для еще большего «закручивания гаек» и лишения граждан России еще оставшихся хоть каких-то прав. Правда, эти «гайки» уже могут сорваться.

«Следует приветствовать действия тех граждан РФ, которые вышли на борьбу с путинским режимом, но не нужно думать, что влияние таких добровольческих формирований (РДК, легиона «Свободная Россия") существенно может повлиять на массовые настроения в РФ. Там поддержка Путина и войны в пределах 80% населения. Нам важен сам факт того, что режим не контролирует ситуацию. В Кремле заявляют об «украинских диверсантах», хотя нам такие «диверсии» совершенно не к чему. ВСУ и так могут бить по военным объектам на территории РФ, и наши западные партнеры на сей счет не возражают», - говорит «Апострофу» военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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