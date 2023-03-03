«Россия лопнет, как арбуз, и начнется это с Кавказа» 3.03.2023, 9:56

Кремль не в состоянии скрыть войну на своей территории.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскрыл сценарий неизбежного распада России. Он заявил, что все начнется с Кавказа.

Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона, передает «24 канал». Он в очередной раз подчеркнул, что распад России неизбежен.

В частности, Данилов прокомментировал заявление Кадырова и Путина о террористических актах, имея в виду инцидент в Брянской области. Он подчеркнул, что Путин и Кадыров должны выяснять между собой, кто из них больше террорист.

Данилов подчеркнул, что война на территориях России продолжается уже годами. Просто на нее не обращали особого внимания и даже скрывали, отмечает секретарь СНБО.

По его словам, гражданская война в России началась с того, что некоторые регионы стремятся к независимости. Данилов подчеркнул, что Россия – колониальная страна.

«Они не будут держать эти колонии, как они держали до этого времени», – сказал Данилов.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что распад России будет неизбежен. Он также отметил, что это произойдет в ближайшее время. Также он призывает Запад готовиться к этому.

«Россия лопнет, как наш переспевший херсонский арбуз. И это будет в ближайшее время. И начнется все с Кавказа», – заявил Данилов.

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