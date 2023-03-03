Полудурок 3 3.03.2023, 10:04

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Это все, что можно сказать о полете самозванца в Китай.

Как сообщал сайт Charter97.org, Лукашенко в Китае подписал документы, позволяющие России обходить западные санкции. При этом диктатор унижался перед председателем КНР Си Цзиньпином.

Авторы телеграм-канала «Минская семибоярщина» дали краткую, но емкую оценку визита Лукашенко в Китай:

«Как оказывается китайские революционеры, кои с оружием в руках 30 лет свергали власть и устроили кровавую гражданскую бойню – герои. Им лукашенко коленопреклоненно венки возлагает… Ради сохранения личной власти самозванец готов даже дьявола лобызать. Китайский угодник в очередной раз с потрохами продает Беларусь. Силком тянуть христианский европейский белорусский народ прямиком в лапы «азиатского тигра» способен лишь полудурок. Это все о его полете в Китай», — написали авторы телеграм-канала.

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