Украинские дроны ликвидировали группу россиян прямо на кладбище 3.03.2023, 10:13

1,224

Оккупанты напрасно пытались спрятаться за памятниками.

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают наносить потери армии страны-агрессора России. Оккупанты не могут скрыться от украинских защитников нигде, в том числе и на кладбище.

Об этом свидетельствует эпичное видео, в котором показано уничтожение очередной партии военных преступников РФ. Захватчики пытались спастись от атаки дрона на кладбище, но даже это святое место не помогло им остаться в живых. Ролик опубликовал у своем Telegram-канале офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

На кадрах показана блестящая работа украинских операторов дронов, которые выполнили «демилитаризацию» оккупантов. Военные преступники государства-террориста качались по земле среди могил.

Так они пытались скрыться за памятниками умершим украинцам, но те, как бы грубо это не звучало, с того света «показали» свой протест и «не встали» на вражескую сторону, а «забрали» их с собой в загробную жизнь.

Яркое видео, символично сопровождается лирической песней. И что самое интересное – захватчики лично пришли на кладбище, чтобы умереть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».