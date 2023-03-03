Белорусская компания попала под новые санкции США 3.03.2023, 10:15

Она занимается поставками электроники для российского военпрома.

Белорусская компания — поставщик электроники ООО «ДМТ Трейдинг» попала в список новых экспортных ограничений Минторга США. Утверждается, что она поддерживает российский военпром и тем самым может угрожать безопасности США.

Всего в списке 28 юрлиц из Китая, три из Бирмы, четыре из Пакистана и по одной компании из России, Беларуси и Тайваня. Как говорится в документе, есть «разумные основания» предполагать, что все они причастны к деятельности, которая может противоречить интересам нацбезопасности и внешней политики США.

В том числе экспортные ограничения наложены на белорусское ООО «ДМТ Трейдинг», которое попало в перечень на тех же основаниях, что и зарегистрированная в России DMT Electronics и Neotec Semiconductor из Тайваня. Утверждается, что эти три компании могут вносить «значительный вклад» в развитие Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса России.

Теперь на поставку им любой продукции из США необходимо получать лицензию, причем заявки будут рассматриваться «в соответствии с политикой отказа». Исключения составляют только продукты питания и лекарства — в этом случае каждая заявка будет проходить индивидуальное рассмотрение.

«ДМТ Трейдинг» с офисом в Минске существует с 1996 года. Компания называет себя «ведущим поставщиком электронных компонентов и измерительной техники, а также крупным инженерно-техническим центром, способным решать широкий спектр задач в области высоких технологий».

«Основными направлениями деятельности компании являются разработка и изготовление сложнейших программноаппаратных измерительных, испытательных, аналитических и промышленных комплексов семейства «ДМТ», проектирование и комплектование центров входного контроля электронных компонентов, метрологических лабораторий и испытательных центров», — говорится на сайте компании.

Также попавшая в черный список DMT Electronics с офисом в Москве представляет интересы «ДМТ Трейдинг» на территории России.

Напомним, на днях Минторг США заявил о расширении санкций и экспортных ограничений в отношении России и Беларуси. Под запрет попало 276 товаров, причисляемых к предметам роскоши, большинство из них — бытового назначения: в том числе некоторые модели смартфонов, принтеры, кондиционеры и электронные весы.

Ограничение введено в рамках нового пакета санкций против России и Беларуси в ответ на агрессию РФ против Украины, оно опубликовано 24 февраля.

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