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Певец-путинист Газманов лишился двух квартир в ЕС

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  • 3.03.2023, 10:26
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Певец-путинист Газманов лишился двух квартир в ЕС

Имущество артиста оказалось под санкциями.

Известный российский певец Олег Газманов, который демонстрирует полную поддержку войны и всячески использует свою популярность для ее пропаганды, пожаловался на несправедливость европейских санкций.

В интервью Алене Жигаловой пропутинский артист рассказал о заморозке квартир, которые он купил за собственные деньги в Италии и Латвии, сообщает dialog.ua.

На текущий момент его собственность в Европе оказалась под санкциями, что лишило артиста возможности распоряжаться и пользоваться имуществом.

По его собственным словам, причина состоит в рисках, что оно может быть продано, а деньги пойдут на поддержку российской армии. Выражая недовольство, Газманов заявил как об отсутствии законного права на введение ограничений, так и о досадной необходимости оплачивать коммунальные платежи во избежание конфискации.

«Меня фактически лишили собственности - двух квартир в Италии и Латвии. Это сделано незаконно, так как в законе у них нет такого понятия. Это все моя собственность, которая куплена 15 лет назад. Они оправдывают решение рисками того, что квартира будет продана, а деньги пойдут на «СВО», - пожаловался артист.

На фоне сложившейся ситуации Газманов вообще заявил, что раньше он любил поездки с семьей в Италию, но его приоритеты поменялись, поэтому Дальний Восток или Воронеж для него выглядят более привлекательно.

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