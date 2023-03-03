«На границе в телефоне проверяли не только подписки» 5 3.03.2023, 10:42

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Новые подробности о странных досмотрах белорусов в пункте пропуска «Бенякони».

Как сообщал сайт Charter97.org, белорусы столкнулись с подозрительным контролем в пунктах пропуска на границе с Литвой.

Пассажиров, которые в эти дни выезжают из Беларуси за границу, усиленно проверяют. Маршрутки в пункте пропуска «Бенякони» стоят по несколько часов в очереди. На допрос вызывают всех мужчин.

С белорусской стороны границы проверяли не пограничники — предположительно, кагэбэшники. Одеты были в гражданское. На допрос всех мужчин звали в здание — в очереди стояли и литовцы.

Как рассказали «Нашай Ніве», смотрели телефон — проверяли чаты в телеграме, загрузки и ссылки там. Задавали также вопросы: служили ли, с какой целью едете или к кому, есть ли вид на жительство или карта поляка.

Вещи не смотрели.

«Наша маршрутка на белорусской границе стояла более 4 часов», — рассказал один из пассажиров, который ехал в эти дни.

Из их маршрутки проверку прошли все, никого не задерживали.

Один из водителей авто, который также стоял в очереди, сказал, что на границе провел 14 часов.

На литовской стороне границы, говорят, ничего не изменилось.

С чем связана такая проверка, пассажирам не говорили. Но до инцидента в Мачулищах, который случился 26 февраля, такого не было.

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