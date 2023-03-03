Мощный взрыв под Москвой прогремел рядом с бюро, где разрабатывали «Искандеры» и «Кинжалы» для армии РФ 2 3.03.2023, 10:48

5,172

МЧС так и не смогло могло найти причину и эпицентр.

Как сообщал сайт Charter97.org, вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны произошел мощный взрыв, который слышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пишет «Главред».

По словам очевидцев, сначала в Подмосковье был слышен свист, а потом был взрыв, от которого в домах дрожали окна.

Позже Министерство чрезвычайных ситуаций страны-агрессора заявило, что проверило предполагаемое место взрыва в городе Коломна и не выявило следов возгорания. Также уточняется, что разрушений газовой и энергетической инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

В российском пропагандистском издании ТАСС заявили, что взрыв в Коломне произошел в воздухе. По словам журналистов, речь может идти о беспилотном летательном аппарате. При этом обломки дрона не были обнаружены.

«Взрыв произошел в воздухе. С большой вероятностью речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», - заявили росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Спустя три часа поисков ни МЧС, ни полиция так и не нашли источник «бавовны». Зато, по данным российских ТГ-каналов, расширилась география поиска. Искали в соседних с Коломной районах - Раменском и Воскресенском.

«Опрос местных жителей результата не принес. Люди слышали взрыв в разных частях. Видео с заревом, которое местные изначально приняли за последствия взрыва, оказалось свечением, исходящим от местных крупных теплиц», - пишет Baza. Поиски приостановили до утра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».