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Украинские десантники сбили засекреченный шпионский авиакомплекс РФ

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  • 3.03.2023, 10:52
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Украинские десантники сбили засекреченный шпионский авиакомплекс РФ

Уничтоженный «Картограф» является «гордостью» российских спецслужб.

Украинские десантники в одном из районов выполнения заданий сбили засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс России «Картограф».

Такой авиакомплекс разработали для нужд Федеральной службы безопасности РФ, ее враг использовал во время ведения боев на важных направлениях, говорится в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

«Военнослужащими Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины был успешно сбит засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс «Картограф», - говорится в сообщении.

В ДШВ добавили, что украинские десантники уже ликвидировали более 50 различных вражеских дронов.

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