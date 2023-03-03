Женщина из Барановичей заразилась очень редким и опасным заболеванием 1 3.03.2023, 10:57

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Экзотическую болезнь переносят грызуны.

Жительница Барановичей заразилась редким заболеванием, передаваемым грызунами, — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пишет Intex-press со ссылкой на зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это заболевание, вызванное вирусом рода хантавирусов. Естественными хозяевами вируса являются мелкие грызуны, которые и могут выделять вирус в больших количествах с мочой, калом или слюной. Люди заражаются через дыхательные пути, вдыхая вирус, содержащийся в экскрементах грызунов.

На территории Брестской области зарегистрировано 34 природных очага этого заболевания, в том числе и в Барановичском районе.

Сначала заболевший человек чувствует общие симптомы, такие как ломота в суставах, повышение температуры, однако в последствии могут нарушаться функции органа зрения и функций почек. Геморрагическая лихорадка вызывает множество осложнений, и лечение необходимо начать как можно раньше.

При появлении лихорадки, сопровождающейся головными болями, болями в мышцах или спине, нарушениями зрения, и возникающей в течение двух месяцев после работы в лесу, обработки древесины или уборки помещения, которое долгое время оставалось нежилым, важно проконсультироваться с врачом, сообщив ему о возможном контакте с грызуном или его выделениями.

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