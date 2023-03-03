Трагедия Путина подходит к кульминации 1 3.03.2023, 11:01

4,348

Что показала история с брянскими партизанами.

Таинственная история с «брянскими партизанами» - очень плохой «симптом» для России. Диктатор РФ Владимир Путин теряет контроль над ситуацией внутри своей страны.

Такое мнение высказал бывший советник Офиса украинского президента, подполковник ВСУ Алексей Арестович в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

«Трагедия Путина подходит к кульминации. Год назад он планировал контролировать всю Украину и грозил НАТО, а сегодня плохо контролирует ситуацию в самой России», - рассказал Арестович.

Он считает, что «брянские партизаны» могут быть либо провокацией ФСБ, либо настоящими восставшими «шахтерами и трактористами».

Участие в этой истории Украины он исключил, заверив, что у украинцев «другие ценности и цели». Важна в этой истории, со слов экс-советника, реакция режима на инцидент. Уже нет сомнений, что произойдет усиление внутреннего террора в РФ. Эскалации в Украине не будет, уверен Арестович.

«Меня интересуют последствия… Ясно, что эскалировать некуда практически. Единственные варианты, которые у них остались, - это объявить войну и всеобщую мобилизацию, стрельнуть по нашим центрам принятия решений, ну и очередной массированный ракетный налет сделать. Центры принятия решений переживут, до них не достанут. Массированный налет мы отобьем, а мобилизация - это подарок с небес, который прикончит российскую экономику быстрее, чем Forbes написал, не к июню, а раньше», - рассказал бывший советник.

Россиянам стоит готовиться к «чисткам», которые будут только усиливаться и масштабироваться.

«Они ищут способы и приемы ужесточить внутренний террор. Потому что ответом на проигрыш внешней кампании есть только уход из власти (в демократических режимах) или ужесточение террора в попытке эту власть сохранить (в диктаторских). Это неизбежно для авторитарного режима на пути к окончательному проигрышу в войне. Цена этого проигрыша - падение России в будущем мировом устройстве с первой-второй категории стран в третью-четвертую», - констатировал Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».