Макарошки на ушах Телеграм-канал «СерпомПо»

3.03.2023, 11:23

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Михаил Абдалкин

Как депутат армию РФ «дискредитировал».

В отношении самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина, который слушал послание «великого геополитика» с лапшой на ушах, согласно кивая головой, составлен административный протокол о дискредитации вооруженных сил РФ. Дело передано в суд.

Где армия, а где великий геополитик? Даже армия останавливается, когда он говорит. Замирает на месте, повернув головы в сторону Москвы. Вообще, жизнь в стране глохнет. Летящие птицы падают в сугробы. Народ в городах выгружается из замерших автобусов, тихо подходит к витринам магазинов «Электроника» с лучащимися экранами и, раскрыв глаза, смотрит на говорящего лидера. Не видно там армии. Попасть в нее ни словом, ни жестом, ни шматком макарон, нельзя.

С другой стороны, даже и не знаешь, как это толковать. Вдруг депутат скажет, что макарошки на ушах символизировали «западную пропаганду», а согласное кивание головой выражало одобрение словам великого геополитика, который эту «лапшу» разоблачал? Он же коммунист.

Тогда получится, что депутату следует объявить благодарность за находчивость.

Но если имел место преступный умысел, то надо обсудить макароны.

Какой фирмы производили? «Наши» или импортные? Согласитесь, это тоже имеет значение. Не было ли сговора с производителем – преступной группы? Одни члены ОПГ производили макароны, отлично зная, на что они пойдут. И вот здесь уже, без передачи макаронного бизнеса (если он работает в России) «государству» (т.е. своим людям) не обойтись.

Поставить на руководство какую-нибудь дочь очередного генерала спецслужб. Будет производить такие макароны, что их в принципе нельзя будет на уши повесить – они будут при варке целиком растворяться в воде. В корне будет пресечена возможность повторения преступления.

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