«Непривычно просыпаться с видом на море» 3.03.2023, 11:30

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Фото: pixabay.com

Белоруска переехала на Кипр и рассказывает, как ей там.

Белоруска Алина уже два месяца живет на Кипре. По ее словам, когда она релоцировалась на остров, в интернете почти не было полезной информации, поэтому девушка сама подробно рассказала citydog.io о тонкостях переезда.

Кипр — это дорого? Или Кипр — это деревня?

Алине 27 лет. Она родилась в Пинске, а последние 10 лет прожила в Минске. Сейчас девушка работает в IT проджект-менеджером — по этой причине и релоцировалась. Из всех вариантов, которые предлагала компания, Алина выбрала Кипр, хотя раньше на острове никогда не была. И вот с января 2023 года белоруска живет в Пафосе.

— Сейчас айтишники могут работать из любой точки, но мне было важно наличие офиса и знакомых коллег. Потому что релокация — это и так стресс, и оставаться совсем одной в чужой стране не хотелось, — делится Алина. — О переезде на Кипр я раньше слышала только от коллег. А вот что поняла сама уже на месте: три основные и самые необходимые вещи на острове — это деньги, английский и в идеале водительские права. Все остальное уже мелочи.

Касательно самого Кипра у меня не было каких-то особенных ожиданий. Опять же потому, что я слышала разные мнения. Первое: Кипр — это деревня. Второе: Кипр — это дорого. Сделать какой-то объективный вывод по этим двум комментариям невозможно, поэтому я решила не строить догадки и разбираться уже на месте.

Документы: часть справок нужно собрать в Беларуси, а часть — дособрать на Кипре

Сбор документов для релокации проходит в два этапа: сначала нужно собрать все необходимые справки в Беларуси, а потом дополнить пакет еще и на Кипре.

Вот какие документы нужно подготовить в Беларуси:

- паспорт со сроком действия более двух лет;

- диплом о высшем образовании (с нотариально заверенным переводом на английский язык);

- справка о несудимости из МВД на каждого члена семьи старше 16 лет (делается не ранее, чем за 3 месяца до отъезда); на справку нужно поставить апостиль;

- справка из банка о том, что вы являетесь его клиентом; выписка с банковского счета за 6 месяцев (для открытия банковского счета на Кипре);

- виза (подходят шенген, кипрская национальная или болгарская).

А вот какие документы нужно будет собрать еще и на Кипре:

- подтверждение прохождения медкомиссии (на месте): анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит В и С, флюорография (описание + снимок) — и стоит все это около 100 евро;

резюме;

- договор аренды жилья на Кипре сроком на год.

Этот пакет документов нужно подать в миграционную службу. Там экспатам выдают документ ARC, на основании которого можно выезжать с Кипра и возвращаться на него, а также легально оставаться на острове и осуществлять трудовую деятельность до получения карты, подтверждающей разрешение на работу (Pink slip). Выдают такую карту примерно через 1−1,5 месяца.

Дополнительно в течение 7 дней после получения ARC нужно сдать биометрию и открыть счет в банке (для его активации на счет нужно положить не менее 1000 евро).

Аренда жилья: «подубитое» можно снять до 1000 евро, хорошее — от 1500

— Если не принципиально, где жить, то арендовать жилье можно и до 1000 евро. Это будет небольшая по площади квартира с кухней-гостиной и отдельной спальней — в уже подубитом состоянии.

Вообще на Кипре есть такая особенность, что здесь во всех квартирах очень много дерева. И оно не особо стильное. Я бы сказала, как ремонт в Беларуси в 2000-х.

Если хочется жилье получше, то можно рассматривать классные апартаменты или виллы. Они уже стоят от 1500 евро, зато в большинстве своем новые, построенные за последние пару лет. А внутри все красиво и стильно — видно, что проработано с дизайнером.

Я нашла себе квартиру в центре Пафоса за 1500 евро. На момент заключения договора она была еще пустая, а к моему заселению хозяева уже привезли все необходимое и полностью обустроили для меня жилье. Если смотреть варианты на окраине, то за эти же деньги можно снять и виллу — но, чтобы там жить, нужна машина.

А еще нужно быть готовым к тому, что во время заселения ты платишь не только за первый месяц аренды, но и вносишь депозит — минимум в размере одной месячной оплаты, однако может быть и две-три. Плюс здесь достаточно распространены случаи, когда при выселении хозяева этот депозит не возвращают — но он может стать платой за последний месяц проживания.

Коммунальные платежи оплачиваются отдельно, но счета приходят раз в 2−3 месяца, поэтому Алина еще ни разу не платила. По словам коллег, на коммуналку уходит от 100 до 300 евро.

Дополнительно нужно платить и за домашний интернет. Алина выбрала пакет за 35 евро, но говорит, что хорошие варианты можно взять и дешевле, «просто на фоне переездов не было сил со всем этим разбираться».

Центрального отопления в кипрских домах, кстати, нет. Кондиционеры обогревают слабо, поэтому зимой в квартирах довольно холодно. На улице после захода солнца температура воздуха иногда опускалась до 7 градусов, а февраль — вообще месяц дождей. Поэтому первое время Алина ходила в зимних ботинках и пуховике — «хотя казалось, что на острове всегда должно быть тепло».

Общественный транспорт: «О том, во сколько автобус будет на твоей остановке, можно только догадываться»

— Общественный транспорт на Кипре развит не очень хорошо, поэтому лучше всего здесь ездить на машине. У меня прав пока нет, так что приходится пользоваться автобусами — и каждый раз это квест, особенно если говорить о междугороднем транспорте (например, Пафос — Лимасол).

Приведу пример. В Минске на каждой остановке висит расписание, и ты всегда знаешь, когда придет твой автобус. В Пафосе же ты можешь посмотреть только то время, когда автобус отправляется от первой остановки. А во сколько он будет на твоей, можешь только догадываться. Поэтому четко спланировать свой день довольно сложно.

Сейчас, пока на улице еще не жарко, я практически везде хожу пешком. 30 минут — до старого города, 40−50 минут — до моря. Подозреваю, что, когда придет жара, ходить пешком в таком объеме я уже не смогу. Придется как-то подстраиваться под общественный транспорт.

Такси на Кипре тоже есть, но цены с минскими несравнимы, конечно. Я на днях была в Лимасоле, за поездку в 10 минут (с учетом пробок) заплатила 8 евро. В Пафосе это стоило бы раза в полтора дороже.

Язык: распространен английский, но и русскоязычных экспатов достаточно много

По словам Алины, на Кипре сейчас много русскоговорящих людей — особенно в Лимасоле. В Пафосе тоже можно услышать русский говор прямо на улице.

— Если идти куда-то отдыхать или в обычный магазин, скорее всего, персонал будет знать русский. В остальных случаях выручает английский: например, если нужно купить билет в общественном транспорте, сходить в банк или эмиграционную службу. Большинство объявлений об аренде жилья тоже выставляют на английском, хозяева общаются с тобой на этом же языке.

Бюджет на месяц: на одного — около 3000 евро

Конечно, бюджет на месяц очень зависит от стоимости жилья, количества человек в семье и нужд каждого, но журналисты попросили Алину хотя бы примерно подсчитать, сколько денег нужно ей одной, чтобы жить на Кипре и комфортно себя чувствовать.

Список получился такой:

- аренда жилья — 1500 евро;

- коммунальные платежи — возьмем 150 евро;

- телефон, интернет — 55 евро;

- питание — около 300 евро;

- абонемент в тренажерный зал — 65 евро;

- одежда — около 100 евро (на Кипре она дешевле, чем в Беларуси);

- гигиена, косметика — примерно 100 евро.

Сюда же добавляются расходы на психотерапию, развлечения (например, мастер-класс по рисованию — 20 евро, боулинг — 12 евро на человека, вечеринка-нетворкинг — 10 евро), какие-то бытовые покупки. В целом, по подсчетам Алины, на месяц жизни ей нужно около 3000 евро. При этом компания-работодатель обеспечивает медстраховку и компенсирует затраты на спорт и питание (корпоративные обеды).

Плюс стоит быть готовым к тому, что в первый месяц на острове вы можете потратить в два раза больше: пока найдете постоянное жилье, придется снимать более дорогие варианты на Booking или Airbnb, внести залог за жилье, докупить все необходимое в новую квартиру и т.д.

И как вообще живется на Кипре?

Алина говорит, что за два месяца на острове осознала для себя две основные вещи. Первое: в последнее время в Минске постоянно пролетающие самолеты вселяли в нее беспокойство (из-за войны в Украине). И даже первый месяц на острове девушка каждый раз при звуке самолета (а аэропорт расположен совсем рядом с Пафосом) останавливалась и искала его глазами: «И только сейчас я начинаю спокойнее реагировать на это».

Второе: очень непривычно просыпаться с видом не на «Белтелерадиокомпанию», а на море (смеется). «Я живу на четвертом этаже, и с балкона открывается красивый вид на город и море. На выходных всегда встречаю там закат».

— Плюсы и минусы есть в любой стране, но конкретно на Кипре климат, солнце и море очень сглаживают адаптацию. Плюс здесь вкусная кухня, а к каждому блюду любят добавлять картошку фри.

Для меня Кипр — страна контрастов. И в населении (есть и беженцы, и эмигранты), и в лайфстайле, и в архитектуре. Например, рядом с виллой или небоскребом может быть здание старой застройки и битый асфальт. Кажется, что зарождение чего-то нового (в том числе сознания) здесь происходит сейчас, в последние годы.

Мне, как и любому белорусу сейчас, сложно строить долгосрочные планы, поэтому я пока мыслю более короткими категориями. Вот у меня есть годовой контракт на аренду жилья — значит, до конца года я буду на острове. А дальше посмотрим.

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