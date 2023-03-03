Бойцы «Русского добровольческого корпуса» ранили двух пограничников РФ во время перестрелки в Брянской области

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» ранили двух пограничников РФ во время перестрелки в Брянской области4
- 3.03.2023, 11:29
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Ранения получили подполковник и прапорщик.
Два российских пограничники получили ранения в ходе перестрелки с бойцами «Русского добровольческого корпуса» в Брянской области РФ 2 марта, передает nv.ua.
Как сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, подполковник и прапорщик получили осколочные ранения и контузии.
По данным Baza, их жизни ничего не угрожает.
Власти российского региона пока не подтвердили информацию о раненых пограничниках РФ.
Как сообщал сайт Charter97.org, в Брянской области автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время «зачистки территории» у села Сушаны Климовского района, четверо служащих пострадали.