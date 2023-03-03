Шольц едет к Байдену впервые с начала войны 1 3.03.2023, 11:38

Украина будет основной темой визита.

3 марта начинается визит канцлера Германии Олафа Шольца в США, и последствия полномасштабного вторжения России в Украины будут его главной темой переговоров. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 2 марта на брифинге, расшифровку которого опубликовала пресс-служба Белого дома.

По его словам Шольц последний раз был в Белом доме в феврале 2022 года вскоре после вступления в должность. За последний год они с американским президентом Джо Байденом виделись на полях саммитов G7, G20 и НАТО и постоянно общаются по телефону, последний раз – на прошлой неделе на тему годовщины российского вторжения в Украину.

«Мы гордимся коллективными усилиями, которые мы предприняли вместе, чтобы предоставить Украине необходимые возможности. И мы работали рука об руку с Германией и «Большой семеркой», а также союзниками и партнерами по всему миру, в том числе через Контактную группу по вопросам обороны Украины, чтобы сделать именно это... Я уверен, что лидеры обсудят свои недавние встречи с украинскими официальными лицами, в том числе поездку президента Байдена в Киев и встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также встречу канцлера Шольца с президентом Зеленским в Париже в прошлом месяце», – сказал Кирби.

Он отметил, что США благодарны Германии за размещение быстро растущего военного присутствие США в Европе, подчеркнув, что это сыграло «ключевую роль в этом год» для укрепления северо-восточного фланга НАТО и сдерживания ситуации там.

Кирби добавил, что Шольц и Байден намерены обсудить предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе и отношения с Китаем.

Bloomberg пишет 3 марта, что Байден и Шольц будут говорить о сотрудничестве по увеличению производства снарядов для Вооруженных сил Украины. Агентство отмечает, что, получив боевые танки и ЗРК Patriot в начале 2023 года, ВСУ «все еще ждут большую часть этого оборудования и сталкиваются с нехваткой основных артиллерийских снарядов».

Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках Европейского Союза, но брюссельская бюрократия может замедлить этот процесс, заявил изданию немецкий чиновник. Как один из выходов рассматривается перенос части производства боеприпасов в США, где больше мощностей. По мнению Шольца, это позволит Украине побыстрее получить необходимые снаряды.

В сообщении отмечается, то встреча канцлера и президента пройдет «без фанфар». Шольц едет в Вашингтон без обычного пресс-пула, и после встречи пресс-конференция не запланирована. Представитель правительства Германии сказал, что в этот раз два лидера хотят сохранить конфиденциальность.

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