Ученые нашли тайную комнату под пирамидой Хеопса 3.03.2023, 11:39

1,304

За 4,5 тысячи лет туда еще не ступала нога человека.

Археологи наконец-то смогли подтвердить, что под северной стороной Пирамиды Хеопса находится тайная комната. Ее удалось обнаружить посредством сканирования мюонной радиографии космическими лучами и использования эндоскопической камеры. И эта удивительная находка еще раз подтверждает, что самая большая и старейшая из всех Пирамид Гизы все еще может рассказать свои тайны, пишет Express (перевод - «Фокус»).

Геофизик и профессор из Технического университета Мюнхена Кристиан Гроссе сказал: «То, что мы обнаружили комнату в пирамиде — это нечто невероятное. Но тот факт, она достаточно больших размеров, чтобы вместить нескольких людей, делает ее еще более загадочной и важной».

Ширина помещения около 2,1 м, а длина 9,1 м, что несколько больше, чем считалось ранее на основе результатов сканирования. Исследователи выдвигают теорию, что она необходима для уменьшения давления из расположенных ниже камер.

Такие же помещения можно встретить над погребальной комнатой царя Хуфу, а еще в пирамиде в Мейдуме — египетской пирамиде, расположенной по дороге в Файюм, примерно в 100 км к югу от Каира.

Фото: "Википедия"

Если учесть вероятное назначение помещения, а также отсутствие каких-либо следов и признаков деятельности, то внутрь в течение 4,5 тыс. лет не ступала ни одна нога человека.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета древностей Египта, о существовании этой комнаты исследователи подозревали еще с 1962 года.

Над самым входом в пирамиду находятся выложенные камни в виде шестиугольника. Такая технология используется для улучшения прочности структуры и ее устойчивости в помещениях, где есть потолки. Это со своей стороны давало намеки на существование еще одной скрытой комнаты здесь.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Профессор Гроссе добавил: «Пирамиды являются объектом Всемирного наследия. Поэтому мы должны очень бережно и осторожно исследовать пирамиду, чтобы не совершить никаких ошибок. Именно поэтому мы работаем, используя радары и ультразвуковые измерительные приборы, которые не приносят вреда и разрушений, а иногда даже не нужны непосредственные контакты с постройкой».

После того как команде удалось обнаружить помещение, исследователи установили эндоскопическую камеру между камнями извне. Попав внутрь пирамиды, она очутилась в пустой скрытой комнате. Это со своей стороны позволило археологам взглянуть на нее изнутри.

Фото: ScanPyramids

Однако изучение древней пирамиды на этом не остановилось. По словам археологов, им все еще предстоит точно определить предназначение найденного помещения, а также открыть то, что находится за его задней стенкой. И для этого они будут использовать новые методы исследования и технологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».