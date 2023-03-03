Российская «оборонка» опозорилась на оружейной выставке 1 3.03.2023, 11:45

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Британская разведка разоблачила прокол пропагандистов.

Россия пытается рекламировать свое оружие на международных выставках, но огромные потери россиян в войне против Украины указывают на технологическую отсталость российского оружия. Об этом говорится в новой сводке британской разведки.

Британцы отмечают, что российские оборонные предприятия продолжают участвовать в крупных международных выставках вооружений, несмотря на войну в Украине.

На одном таком мероприятии россияне недавно похвастались своим комплексом активной защиты «Арена-Э», предназначенным для повышения живучести бронетехники. В рекламном буклете утверждается, что этот комплекс «победит угрозы, наиболее опасные для бронетехники… если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна «Арена-Э».

В британской разведке отмечают, что Россия уже потеряла в Украине более 5 тысяч единиц различной бронетехники, но при этом не было ни одного свидетельства, что комплексы активной защиты использовались на российских боевых машинах.

«Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; проблема, которая усугубляется действием международных санкций», – полагают британцы.

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