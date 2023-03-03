Лукашисты начали готовить ликвидацию секретных документов 3 3.03.2023, 11:47

2,850

Создана специальная группа на случай «захвата архивов».

В Беларуси создадут группу по ликвидации документов в случае «угрозы захвата секретных дел», сообщает «Позірк» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Минюст определил порядок обращения с документами госорганов в случае войны или ЧП. Согласно корректировкам, «отдельные категории документов» подлежат «внеочередной передаче в государственный архив» при эвакуации госоргана из-за вышеперечисленных обстоятельств.

В госорганах, которым предписано эвакуироваться, должны быть созданы следующие рабочие группы: по отбору документов, ликвидационная, по погрузке-разгрузке и транспортировке документов.

Передаче в госархив подлежат документы «Лукашенко, Национального собрания, Совета министров, республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, личные дела руководителей и иных работников».

Oдна из новых норм предписывает создать в архивах группу «по ликвидации документов в случае угрозы захвата секретных дел (при наличии подразделения по защите государственных секретов)».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».