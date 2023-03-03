Операция в Брянской области: бойцы РДК спутали карты Кремлю 4 3.03.2023, 11:58

7,210

Озвучены новые детали боев на территории РФ.

Происшествие в Брянской области РФ, которое российская пропаганда намеревалась преподнести как «террористическую атаку со стороны Украины», оказалось значимым для Кремля событием.

По данным Владимира Осечкина, руководителя проекта Gulagu.net, ситуация на Брянщине развернулась не по плану Кремля.

Операция со «вторжением ДРГ и захватом заложников» была тщательно спланирована, причем все проводилось в режиме строжайшей секретности.

Были подготовлены участники, расписаны задачи, очищена территория. По данным информаторов, знакомых с деталями, заготовлены были даже тела диверсантов и жертв со стороны мирного населения.

Но планы провокации сорвали бойцы «Русского добровольческого корпуса», которые появились на месте событий за час-полтора до его начала. Их появление и спутало карты, спровоцировав публикацию противоречивых данных, ведь нужные исходники уже были готовы заранее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».